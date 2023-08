Na Alemanha, índice Gfk de confiança do consumidor para setembro fica em -25,5

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/08/2023 - 7:10 Compartilhe

A confiança dos consumidores na Alemanha deve enfraquecer em setembro, revertendo a melhoria de agosto, refletindo a piora das perspectivas para a economia do país.

O índice de confiança do consumidor deve cair de -24,6 em agosto (dado revisado) para -25,5 em setembro, segundo dados do instituto alemão GfK publicados nesta terça-feira, 29. A leitura é pior do que a previsão de consenso dos economistas consultados pela FactSet, de -23.

A alta contínua e forte dos preços dos alimentos e de energia está pesando sobre o poder de compra, disse a GfK, com a inflação em julho ainda elevada, em 6,2%. As probabilidades de que a confiança do consumidor se recupere antes do fim do ano estão diminuindo cada vez mais, acrescentou o instituto. Fonte: Dow Jones Newswires

