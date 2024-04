Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/04/2024 - 7:15 Para compartilhar:

A confiança do consumidor na Alemanha deve apresentar melhora em maio, apesar de o desejo de economizar impedir um aumento mais acentuado. Pesquisa do instituto alemão Gfk aponta que o índice de confiança do consumidor na maior economia europeia subiu para -24,2 pontos em maio, ante -27,3 pontos em abril, leitura que foi revisada de -27,4 pontos.

O resultado veio acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam aumento para -25,0 pontos.