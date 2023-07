Na abertura da rodada da Série B, Criciúma quer liderança e Guarani busca encostar no G-4

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/07/2023 - 7:30 Compartilhe

Apenas uma partida irá abrir, nesta quinta-feira, as disputas da 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Focado em voltar a brigar pelo G-4, zona de acesso, o Guarani desafia o bom momento do Criciúma, que está invicto há cinco jogos e quer assumir pelo menos provisoriamente a liderança.

O duelo está marcado para as 20h, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma. Atualmente, o Guarani está motivado por três vitórias nos últimos quatro jogos – todos sob o comando do técnico Umberto Louzer – e aparece na oitava colocação com 25 pontos. O Novorizontino, com 30, é o primeiro time dentro da zona de acesso.

Já o Criciúma está brigando ponto a ponto com o Vila Nova pela liderança. Atualmente, o time catarinense aparece na segunda colocação com 33 pontos, mesmo embalado por três vitórias seguidas. O rival goiano vem logo à frente, com um a mais, 34 pontos. Por isso, uma vitória nesta abertura da rodada, pode colocar o Criciúma na liderança provisória.

O técnico Claudio Tencati, enfim, contará com os retornos do meia Marquinhos Gabriel e do atacante Eder para escalar o time titular do Criciúma. A dupla foi liberado pelo departamento médico desde a rodada passada, mas foram preservados para poderem atuar contra o Guarani.

Por outro lado, o goleiro Gustavo, que deixou o duelo contra o ABC mais cedo, por conta de cãibra, mas preocupou ainda mais os torcedores porque vinha sendo desfalque por dores no joelho, será baixa por conta do terceiro amarelo. Com isso, Alisson volta a ser titular da meta do Criciúma.

Do outro lado, o Guarani fechou a sua preparação para o duelo com um treino na manhã desta quarta-feira em Campinas, antes de embarcar para Santa Catarina. O meia Régis sequer viajou com o restante do elenco por conta do corte que sofreu na cabeça contra o Londrina. Ele foi preservado para acelerar o processo de cicatrização.

O atacante de referência, Derek, saiu da partida contra o Londrina com dores musculares, mas não será problema, pois treinou normalmente neste começo de semana. Na lateral-direita, Diogo Mateus estará de volta após cumprir suspensão e volta na vaga que foi ocupada pelo jovem Yan Henrique.

A 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro seguirá sendo disputada nos próximos dias, com quatro jogos na sexta-feira, três no sábado e dois no domingo. Destaque para a Ponte Preta que diante da Tombense buscará a quarta vitória seguida.

Confira os jogos da 17ª rodada da Série B:

Quinta-feira

20h

Criciúma x Guarani

Sexta-feira

19h

Botafogo-SP x Chapecoense

CRB x Avaí

21h30





Atlético-GO x Sport

Sampaio Corrêa x Ituano

Sábado

11h

Juventude x ABC

17h

Ponte Preta x Tombense

Londrina x Vila Nova

Domingo

15h30

Mirassol x Ceará

18h





Vitória x Novorizontino

