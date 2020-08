Na abertura da 2ª rodada da Série C, Brusque embala e vence o São Bento

Apenas uma partida abriu as disputas da segunda rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira. Mesmo jogando fora de casa, o Brusque-SC foi superior e venceu o São Bento, pelo placar de 1 a 0, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.

O único gol do jogo foi marcado por Everton Alemão nos minutos finais da primeira etapa. Depois disso, o time paulista até fez pressão, mas não conseguiu empatar.

Com o resultado, o time catarinense se isola na primeira colocação do Grupo B, com seis pontos, afinal os outros adversários só jogam no final de semana. Já o São Bento acabou conhecendo a sua segunda derrota na Série C – na estreia foi superado pelo São José, também por 1 a 0 e por isso continua zerado, na parte inferior da tabela da chave.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da terceira rodada da primeira fase da Série C. Na quinta-feira (20), o Brusque visita o São José-RS, no estádio Francisco Novelletto, às 20h. Já na outra segunda-feira (24), o São Bento encara o Criciúma, fora de casa, no Estádio Heriberto Hulse, também às 20h.

