Myrian Rios detalha cirurgia na cabeça para retirar aparelhos auditivos

Myrian Rios realizou na última semana uma cirurgia para retirar duas próteses da região da cabeça. O procedimento demorou quatro horas e a atriz já está em recuperação. Em conversa com a coluna de Patrícia Kogut, Myrian deu mais detalhes sobre a operação.

“A minha família materna tem uma genética de perda de audição gradativa. Há 11 anos, eu fiz o implante dos aparelhos auditivos dentro da minha cabeça. Era um procedimento bastante novo. Ao invés de usar um aparelho externo, ele ficava dentro da minha cabeça. E com isso era mais prático, porque eu podia tomar banho, nadar, molhar o cabelo sem me preocupar com o aparelho. Quando eles são externos, você tem que se preocupar antes de se molhar porque eles não são à prova d’água”, disse.

Com o tempo, ela acrescenta, as empresas que fazem a manutenção desse tipo de aparelho foram diminuindo.

“Elas foram embora do Brasil por conta da baixa demanda. Conclusão: apenas uma empresa, pelo que eu sei, manteve a manutenção por aqui. E, por isso, a demanda dela é gigante. Ela não dá conta. Foi numa dessas que a minha antena, que carregava o aparelho dentro da minha cabeça, quebrou. Eles não tinham prazo para consertar e nem para me entregar. E eu precisava estrear o monólogo “Rainha Ester”. O meu médico aqui em São Paulo, então, sugeriu que eu usasse aparelhos externos. Mas, para isso, também existe um processo. Eu precisaria fazer molde e escolher o modelo. Aí foi uma corrida contra o tempo, eu fiz tudo e me entregaram em dois dias. Eu recebi o aparelho na sexta e estreei no sábado. Foi tudo muito novo. Tive que me adaptar. Mas me senti muito mais segura, porque você tira, troca a pilha, coloca de volta. Você tem mais controle.”

