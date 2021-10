Myles Garrett fica na bronca com árbitros: ‘Precisam de novos óculos’ O defensive end do Cleveland Browns reclamou bastante da arbitragem após a vitória sobre o Denver Broncos

Apesar da vitória sobre o Denver Broncos, na abertura da semana 7 da NFL, o defensive end Myles Garrett, do Cleveland Browns, não deixou de criticar a atuação dos árbitros no confronto da última quinta-feira (21).

Garrett, que alega ter sofrido várias holdings durante o confronto, ignorados pela arbitragem, lembrou do período em que Shaquille O’Neal atuava na NBA e suas seguidas reclamações sobre a conivência dos árbitros do basquete em marcar as faltas cometidas sobre o ex-pivô.

– Os juízes me deram tratamento de Shaquille O’Neal agora (durante o jogo). Eles precisam de novos óculos.

