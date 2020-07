MyCujoo reembolsará torcedores do Flamengo; saiba como Jogo do Rubro-Negro seria exibido na plataforma de streaming por R$ 10 para os não-sócios, mas não suportou a imensa procura e a partida foi transmitida na FlaTV

Os torcedores do Flamengo que pagaram para assistir a semifinal da Taça Rio contra o Volta Redonda, neste domingo, na plataforma do MyCujoo, poderão pedir reembolso do valor (R$ 10). A empresa disponibilizou um espaço para os rubro-negros solicitarem a devolução do dinheiro (clique aqui).

O Flamengo tinha definido que a transmissão seria realizada no MyCujoo e que os torcedores não-sócios teriam que pagar o valor de R$ 10. Entretanto, muitos torcedores relataram enfrentar dificuldades para adquirir o “ingresso” e entrar na plataforma e, com isso, o jogo foi exibido na FlaTV, de graça.

A plataforma de streaming alegou que sofreu problemas desde cedo com a imensa quantidade de acessos e tentativas de pagamento. Porém, a empresa não conseguiu resolver os problemas e o Flamengo definiu de última hora que iria transmitir a partida em seu canal, no YouTube.

– Estamos em fase de testes e procurando conhecer bem esse mercado de streaming, agora através de pagamento para a transmissão… Só que o sucesso foi tão grande que acabou criando um gargalo no processo de pagamento da plataforma, e não se conseguiu finalizar o processo. Mesmo assim, tivemos cerca de 5 mil pessoas no exterior (fora do país, pagando 8 dólares) e, aqui no Brasil, como houve um fluxo muito grande perto da hora do jogo, não se conseguiu ter capacidade de processamento o suficiente, mas 100 mil pessoas ainda conseguiram acompanhar na plataforma (MyCujoo). Devido a centenas de milhares de pessoas que não conseguiram ter acesso, entendemos que seria importante liberar o sinal para todo mundo – explicou o presidente Rodolfo Landim após a partida.

