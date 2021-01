MyCujoo irá transmitir fase preliminar do Campeonato Carioca 2021 em pay-per-view Serviço de streaming acertou com a FERJ e irá dividir lucros; entidade carioca irá destinar verba aos clubes

A Federação do Estado do Rio de Janeiro acertou nesta quarta-feira (20) um acordo com o serviço de streaming MyCujoo para a transmissão da fase preliminar do Campeonato Carioca 2021. A informação foi apurada com exclusividade pelo LANCE! e confirmada pelo departamento de comunicação da FERJ.

O acordo prevê um pacote de 24 jogos que serão transmitidos com exclusividade pela plataforma pela fase preliminar da competição. Com formato pay-per-view, o usuário terá que pagar R$ 4,99 para assistir cada partida ou R$ 40 pelo pacote completo.

A divisão dos lucros ficou dividida em 50% para o serviço de streaming e 50% para a entidade do futebol carioca. No entanto, a FERJ abriu mão dos lucros e decidiu destinar a fatia aos clubes participantes da fase preliminar. Na hora de inscrição na plataforma, o torcedor deverá apontar o seu clube de coração.

A fase preliminar do Campeonato Carioca conta com a participação de Nova Iguaçu, Americano, América, Cabofriense, Sampaio Corrêa e Friburguense. Os clubes se enfrentam em um grupo e o primeiro colocado se classifica para a fase principal do estadual.

Até então, os jogos estavam sendo transmitidos pelo canal da TV Ferj, no Youtube. Com a parceria fechada e assinada com a MyCujoo, os jogos não serão mais exibidos de forma gratuita.

*Estagiário, sob supervisão de Ricardo Guimarães.

