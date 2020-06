MVP no título do Washington e um dos 50 melhores da NBA, Unseld morre aos 74 anos

O ex-pivô Wes Unseld, membro do Hall da Fama do Basquete e que liderou o Washington na conquista do seu único título da NBA, morreu nesta terça-feira, após uma série de problemas de saúde, sendo o mais recente deles uma pneumonia. Ele tinha 74 anos e foi eleito um dos 50 melhores jogadores da história da liga.

A família de Unseld anunciou sua morte através de um comunicado divulgado pelo Washington Wizards, a franquia que ele jogou ao longo de toda a sua carreira de 13 anos.

Cinco vezes selecionado pelo All-Star Game da NBA e, juntamente com Wilt Chamberlain, um dos únicos dois jogadores a ganhar o prêmio de Novato do Ano e MVP na mesma temporada, Unseld instantaneamente transformou a equipe então conhecida como Baltimore Bullets em uma franquia vencedora, depois de ter sido o segundo escolhido no Draft de 1968.

Uma década depois, ele foi o MVP das finais da NBA, liderando o Washington Bullets a derrotar o Seattle Supersonics em uma série de sete jogos. Unseld foi introduzido no Hall da Fama em 1988, no primeiro ano em que estava elegível.

Ele obteve uma média de 10,8 pontos e 14 rebotes em sua carreira, tendo se aposentado em 1981 por causa de lesões nos joelhos. Mas permaneceu na franquia, que aposentou sua camisa número 41. Foi treinador do time por sete temporadas, de 1987 a 1994, compilando 202 vitórias e 345 derrotas, indo uma vez aos playoffs. Unseld também trabalhou por sete anos como gerente geral, de 1996 a 2003, quando o time avançou para a pós-temporada.