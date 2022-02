MVP do Super Bowl LVI, Cooper Kupp encerra temporada mágica com números impressionantes Aos 28 anos, Kupp foi o principal alvo de Matthew Stafford nas partidas do Los Angeles Rams

Ninguém se destacou mais no Los Angeles Rams na última temporada do que o wide receiver Cooper Kupp. Aos 28 anos, o jogador teve números expressivos, com 16 touchdowns, 1.947 jardas em 145 recepções na temporada regular da NFL.

Neste domingo (13), Kupp ajudou os Rams a passarem pelo Cincinnati Bengals, no Super Bowl LVI, por 23 a 20. O resultado garantiu a segunda conquista máxima do futebol americano para a franquia californiana.

Diante dos Bengals, Cooper Kupp foi o responsável por assegurar o touchdown decisivo da partida. No total, o jogador encerrou o jogo com oito recepções, 92 jardas, dois TDs e foi eleito o MVP da decisão. Com o feito, Cooper Kupp se torna o oitavo wide receiver a ser eleito MVP de um Super Bowl. De acordo com a NFL, desde o Super Bowl LIII, com Julian Edelman, um wide receiver não era escolhido como o jogador mais valioso da grande decisão do futebol americano.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais