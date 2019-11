Mutirão para negociar com bancos dará desconto de até 90%

Rio – Quem está enrolado com as dívidas bancárias vai ter mais uma grande chance para renegociar os débitos em aberto, com oportunidades de até 90% de desconto. O próximo mutirão, chamado de Semana da Negociação e Orientação Financeira, acontecerá entre os dias 2 e 6 de dezembro com participação de seis instituições: Banco do Brasil, Banrisul, Caixa, Itaú, Bradesco e Santander. O acordo para o mutirão foi assinado e divulgado ontem entre o Banco Central e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Os descontos de até 90% serão válidos tanto para o Santander quanto para a Caixa. Os bancos informaram que vão oferecer condições especiais para as renegociações, conforme as características do contrato e o tipo de operação.

O diretor de Autorregulação e Relações com Clientes da Febraban, Amaury Oliva, destacou que não há padronização de descontos ou condições de parcelamento e que os bancos ficarão livres para as renegociações de acordo com seus termos. Ele ponderou, no entanto, esperar “descontos especiais” na semana.

Atendimento até às 20h

Serão 261 agências no país, sendo 57 do Banco do Brasil, que ficarão abertas até as 20h para o atendimento. A lista completa será divulgada em www.paporetocomfebraban.com.br na próxima segunda-feira. As propostas deverão ser feitas nas unidades físicas dos bancos.

Além das agências, os clientes também poderão recorrer aos canais digitais de cada instituição e à plataforma do consumidor.gov.br.