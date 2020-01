Musto revela: ‘Quando surgiu a chance de vir para o Inter, não tive dúvidas’

O meio-campista Damián Musto foi oficialmente apresentado no final da manhã desta quinta-feira, segundo dia da pré-temporada do Internacional. Contratado junto ao Huesca, da Espanha, o argentino revelou seu entusiasmo em vestir a camisa do time gaúcho.

“Sei que se trata de uma grande instituição. Quando chegou a possibilidade de vir, não tive dúvidas, fui rápido em decidir que era importante voltar a sentir a adrenalina que se tem neste continente, neste país, a maneira como sentem o futebol. E, principalmente, como sente o torcedor do Inter. É um Clube que a torcida vive intensamente”, afirmou o jogador, em entrevista coletiva.

Musto falou algumas de suas características: “Sou um volante de primeiro passe, gosto de sair jogando, ajudar a construir desde o início, sendo opção e rompendo linhas. Fisicamente, acredito em manter um ritmo de pressão rápido, intenso, que sempre aperte o rival.”

O jogador não se esquivou quando perguntado sobre a disputa na Copa Libertadores, principal competição da equipe em 2020. “A Libertadores é uma competição diferente de todas. Começaremos em uma fase preliminar, onde se precisa jogar muito com a cabeça, e é necessário dar tudo de si. O objetivo é passar do primeiro desafio. Vamos dessa maneira, mirando a cada jogo, determinados e focados. Assim, poderemos buscar grandes coisas.”

Musto também comentou a influência dos compatriotas D’Alessandro e Guiñazú em sua vinda para Porto Alegre. “Eles têm uma carreira no Inter que fala por si só. Atletas famintos por vitórias, títulos, que não se conformam. São espelhos, exemplos. Aqui, quero fazer meu caminho, deixar algo. Todos os dias, desde que cheguei, o primeiro que estava no CT era o D’Alessandro. E isso não é por acaso. Precisamos deste trabalho, com alegria, com determinação, com confiança. Isto é fundamental para alcançarmos coisas.”

RENOVAÇÕES – A diretoria do Internacional aproveitou para comunicar prorrogação dos contratos do goleiro Keiller e do lateral-esquerdo Erik, que vão seguir no clube até o fim de 2022.

Os dois atletas são formados nas categorias de base do Inter. Keiller, de 23 anos, faz parte do elenco principal desde 2017. Ele soma dois jogos, incluindo a participação decisiva na semifinal do Campeonato Gaúcho 2017, quando defendeu um pênalti contra o Caxias. Erik, 18 anos, foi promovido em 2019. Atuou em duas partidas ano passado.

“Prazer enorme poder estender meu vínculo com o clube que defendo desde os meus 13 anos. Como colorado, prometo sempre dar meu melhor dentro e fora de campo para ajudar da melhor forma possível”, revelou o goleiro campeão do Brasileirão de Aspirantes em 2019. “Agradeço a minha família e ao Inter pela renovação de contrato. Estou muito feliz e também muito ansioso para mostrar trabalho nesse ano maravilhoso. Espero que também seja abençoado”, falou o lateral-esquerdo.