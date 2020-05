Musto celebra volta aos treinos do Inter: ‘É importante para a cabeça’

Em meio à pandemia da covid-19, os treinos do Internacional no CT do Parque Gigante são cheios de restrições e sem qualquer contato físico entre os atletas para evitar a propagação do vírus. Ainda assim, a retomada das atividades foi celebrada pelo volante Damián Musto nesta quinta-feira.

O jogador argentino destacou que retomar a rotina é importante mentalmente e também servirá para ajudar a colocar os atletas na mesma condição física, pois vinham trabalhando em cenários diferentes nas suas residências.

“Respeitando obviamente as normas de segurança, ficando distantes um dos outros, creio que para a cabeça e para o atleta, poder vir para cá, pisar o gramado, tocar na bola, é importante. Claro, sempre botando primeiro o tema da saúde”, afirmou Musto à Inter TV.

O meio-campista argentino também elogiou os protocolos adotados pelo Inter, garantindo que se sente seguro nesse período de crise sanitária. “Desde os controles que nos fazem quando chegamos, desde como fizeram para dividirmos em grupos pequenos, como dispõem os materiais o mais longe possível um do outro. É um trabalho de logística importante poder realizá-lo e sempre pensando no jogador. Estão tomando todas as medidas possíveis”, disse.

Na atividade desta quinta, os jogadores do Inter fizeram treinos físicos e com bola no gramado do CT, dividido em grupos. Foram trabalhos de tiros de corrida e também de passes curtos.

Nesta sexta-feira, a atividade será no período da manhã, fechando a segunda semana de atividades no CT do Parque Gigante. Na quarta, em reunião, os clubes aprovam proposta de retomada do Campeonato Gaúcho na segunda metade de julho.