Muso fitness morre depois de tentar salvar amiga em mar

O muso fitness e preparador físico Daniil Gagarin foi achado sem vida depois de desaparecer no mar Mediterrâneo durante uma tentativa de salvar a amiga, que também era especialista fitness Emma Mönkkönen, na enseada La Zorra, na cidade de Torrevieja, na Espanha.

Após ter pulado nas águas agitadas do oceano para salvar a amiga, os dois foram arrastados pelo mar. No entanto, o resgate acabou não dando certo. A cena foi toda filmada pela mulher de Gagarin, Darya.

De acordo com informações do site o TMZ, o corpo de Emma foi achado a alguns quilômetros de onde o incidente aconteceu. Já o corpo de Daniil foi encontrado no dia seguinte. Ele tinha 30 anos e a moça, 24.

