Musk x Zuckerberg: dono do Twitter treina jiu-jítsu brasileiro para o embate

Elon Musk começou a treinar para a luta marcada com Mark Zuckerberg, segundo uma foto postada nesta terça-feira (27) pelo pesquisador de inteligência artificial Lex Fridman. A postagem exibe Musk praticando jiu-jítsu brasileiro com Fridman.

“Fiz um treino improvisado com Elon Musk por algumas horas ontem. Estou extremamente impressionado com sua força, potência e habilidade, em pé e no chão. Foi épico”.

Segundo o The Independent, Musk é amigo de longa data de Fridman, que pratica jiu-jitsu há mais de uma década e é faixa preta há cinco anos.

Há dois dias, Fridman publicou um vídeo no qual exibe Zuckerberg treinando com ele.

“É realmente inspirador ver Elon e Mark praticando artes marciais, mas acho que o mundo fica muito melhor se eles (apenas) treinarem artes marciais, mas não lutarem no cage (jaula)”.

Os bilionários se desafiaram nas redes sociais para uma luta de artes marciais mistas (MMA). No entanto, o confronto ainda não tem data marcada.

