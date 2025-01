Musk terá escritório na Casa Branca para ficar próximo a Trump

NOVA YORK, 14 JAN (ANSA) – O governo dos Estados Unidos vai disponibilizar uma sala para o bilionário Elon Musk, dono da rede social X, Starlink e Tesla, no complexo da Casa Branca, de modo que ele esteja próximo do presidente eleito Donald Trump, que será empossado em 20 de janeiro.

Segundo o jornal The New York Times, o empresário deve ocupar um espaço no Eisenhower Executive Office Building, edifício anexo à Casa Branca e de onde conduzirá o Departamento de Eficiência. Ainda não está confirmado se Vivek Ramaswamy, que estará à frente da pasta ao lado de Musk, também terá um escritório no prédio.

“Juntos, esses dois maravilhosos americanos abrirão o caminho para minha gestão desmantelar a burocracia governamental, reduzir regulamentações excessivas, cortar despesas inúteis e reestruturar agências federais”, declarou Trump em sua rede social, a Truth, em novembro passado, logo após ser eleito.

Segundo o magnata, o novo departamento não será uma agência, mas um órgão consultivo que “fornecerá conselhos e orientações de fora do governo”. (ANSA).