Musk tenta converter incorporação da SpaceX de Delaware para o Texas

A SpaceX, de Elon Musk, está tentando converter sua incorporação comercial de Delaware para o Texas. A Secretaria de Estado do Texas emitiu hoje um certificado comprovando a aceitação e o arquivamento da conversão, de acordo com um documento. A decisão da empresa de foguetes ocorre cerca de duas semanas depois que um tribunal de Delaware ordenou que Musk desistisse de um pacote de compensação da Tesla avaliado em US$ 55,8 bilhões.

“Nunca incorpore sua empresa no estado de Delaware”, escreveu Musk no X após a decisão do tribunal, observando que os acionistas poderiam votar sobre a transferência da incorporação da Tesla de Delaware para o Texas.

