Musk sugere que vacina da Covid causou parada cardíaca em filho de LeBron James

Elon Musk aventou a possibilidade de que a vacina COVID desempenhou um papel na estrela do primeiro ano da USC, Bronny James, que sofreu uma parada cardíaca durante um treino de basquete em Los Angeles na segunda-feira.

James, o altamente elogiado filho de 18 anos da estrela do Lakers LeBron James, perdeu a consciência antes de ser reanimado na segunda-feira, segundo relatos.

Ele foi considerado em condição estável em um hospital da área de Los Angeles na terça-feira. “A miocardite é um efeito colateral conhecido”, continuou Musk. “A única questão é se é raro ou comum.”

We cannot ascribe everything to the vaccine, but, by the same token, we cannot ascribe nothing.

Myocarditis is a known side-effect. The only question is whether it is rare or common.

