Musk retira apoio a líder da extrema direita britânica

O empresário Elon Musk declarou neste domingo que o partido Reform UK deveria mudar de comando, retirando seu apoio ao líder da extrema direita britânica Nigel Farage.

“O partido precisa de um novo líder. Farage não tem o que é preciso”, publicou Musk na rede social X, da qual é dono.

Deputado desde o ano passado, Farage informou recentemente que havia iniciado “negociações” com Musk sobre uma possível doação grandiosa ao seu partido. Os dois se reuniram no mês passado na residência em Mar-a-Lago do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Que surpresa! Elon é uma pessoa excepcional, mas temo não concordar com ele nesse tema”, respondeu Farage no X.

O empresário americano multiplicou seus comentários sobre a política britânica nos últimos dias, atacando o governo trabalhista de Keir Stammer e pedindo a libertação do ativista de extrema direita Tommy Robinson.

“Sigo achando que Tommy Robinson não se encaixa no Reform, e nunca abandono meus princípios”, acrescentou Farage.

har/rlp/amp/eg/lb