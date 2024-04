Musk reforça foco da Tesla em carros autônomos e ‘Cybercab’; ação sobe 11% em NY após balanço

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/04/2024 - 20:30 Para compartilhar:

O CEO da Tesla, Elon Musk, disse nesta terça-feira, 23, em conferência da companhia após divulgação de balanço com lucro abaixo da expectativa, que a prioridade da empresa é desenvolver carros totalmente autônomos.

“Se alguém não acredita que a Tesla vai resolver a autonomia, acho que não deveria ser um investidor na empresa”, disse ele.

Ele também compartilhou novos detalhes sobre os planos da empresa para um robotaxi e uma rede de carona, dizendo que a Tesla possuiria alguns carros para a frota e permitiria que os proprietários implantassem seus veículos para o serviço. Segundo ele, o nome do robotaxi pode ser “Cybercab”.

Ao fim da conferência, o chefe de relações com investidores da montadora, Martin Viecha, anunciou que estava deixando a empresa.

No fim do after hours de Nova York, às 20h12 (de Brasília), as ações da Tesla saltavam 11,13%, depois do balanço afirmar que novos modelos da Tesla podem chegar ao mercado antes do esperado.