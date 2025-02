Musk recebe ‘motosserra da burocracia’ de Milei nos EUA; veja vídeo

O presidente da Argentina, Javier Milei, entregou a Elon Musk, proprietário do X, uma motosserra durante o CPAC, evento conservador que acontece nos Estados Unidos até este sábado, 22. O equipamento é utilizado pelo argentino como uma metáfora para corte de gastos públicos.

Elon Musk and Argentine President Javier Milei backstage at CPAC with a golden chainsaw. pic.twitter.com/TInBEdUOA2 — America (@america) February 20, 2025

No vídeo, divulgado no X, é possível ver o momento em que o bilionário foi presenteado por Milei. Musk disse: “Esta é a motosserra da burocracia!”.

Os dois se encontraram no palco do evento e depois reservadamente, quando posaram para fotos com o equipamento, que continha os dizeres “Viva la libertad, carajo” (Viva a liberdade, caramba).

Musk está liderando cortes radicais sob o comando do presidente Donald Trump, que atingiram reguladores bancários, trabalhadores florestais, cientistas de foguetes e dezenas de milhares de outros funcionários públicos.

Na quinta-feira, 20, 6 mil funcionários da Receita Federal dos EUA foram informados de que seriam demitidos, disse uma pessoa familiarizada com o assunto.

Antes de se tornar presidente da Argentina no final de 2023, Milei frequentemente brandia uma motosserra em comícios de campanha como um símbolo de sua iniciativa de reduzir o tamanho do governo.

*Com informações da Reuters