Musk publica instruções para baixar VPN e burlar possível queda do X no Brasil

Estadão Conteúdo 07/04/2024 - 20:23

O empresário e dono do X, antigo Twitter, Elon Musk, compartilhou neste domingo, 7, um vídeo de como utilizar a Virtual Private Network (VPN), Rede Privada Virtual, em português. A iniciativa ocorre em um momento de possível bloqueio da rede social no Brasil, caso a empresa descumpra medidas judiciais impostas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

A VPN é uma conexão particular que permite acesso a uma rede diferente da sua, ou seja, o mesmo que conectar com internet de outro lugar. Esse mecanismo pode ser utilizado em uma tentativa de acessar ao X em caso de bloqueio determinado pelo STF.

Musk compartilhou o vídeo de um perfil chamado Dose Designer, que publicou as orientações. “Basta baixar um aplicativo VPN de sua escolha, iniciá-lo e conectar-se ao local de sua preferência. Depois de ativado e conectado, você poderá acessar qualquer aplicativo restrito em sua região”, disse na postagem. Musk, ao compartilhar, disse que usar VPN é “muito fácil”.

Depois, Musk publicou uma mensagem direcionada aos usuários da rede no Brasil, depois que um usuário incentivou brasileiros a baixar VPN. Segundo Musk, a iniciativa ocorre para que possam continuar a utilizar a plataforma.

Desde o sábado, 6, o empresário Elon Musk, dono da rede social, publicou questionamentos sobre as decisões do ministro Alexandre de Moraes em desativar, por meio de investigações, perfis de pessoas ligadas ao bolsonarismo.

Já neste domingo, 7, Musk continuou: “Esse juiz traiu descarada e repetidamente a Constituição e a população do Brasil. Ele deveria renunciar ou sofrer um impeachment”, publicou. A ideia de Musk é reativar os perfis bolsonaristas, como o do empresário Luciano Hang, proprietário da Havan.