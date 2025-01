Musk propõe mudar nome do Canal da Mancha

ROMA, 26 JAN (ANSA) – O bilionário Elon Musk sugeriu neste domingo (26) que o nome do Canal da Mancha, braço do oceano Atlântico que liga a Grã-Bretanha à França, deveria ser alterado para Canal George Washington.

A denominação sugerida por Musk faz referência ao primeiro presidente que governou os Estados Unidos entre 1789 e 1797.

“Novo nome para a água que separa a Inglaterra da França: Canal George Washington”, escreveu o bilionário em seu perfil no X, rede social que é dono.

A nova provocação de Musk veio depois do Departamento Interior do governo americano ter alterado oficialmente o nome do Golfo do México para Golfo da América. A troca foi uma das primeiras ações executivas do presidente do país, Donald Trump, após tomar posse.

Musk também foi notícia no último sábado (25) por ter discursado de forma surpresa no lançamento da campanha do partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD). Na ocasião, o sul-africano mencionou que a legenda é a “melhor esperança” para Berlim na eleição de 23 de fevereiro. (ANSA).