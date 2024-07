Musk promete transferir sede de X e SpaceX após lei sobre identidade de gênero

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/07/2024 - 1:01 Para compartilhar:

O bilionário Elon Musk disse na terça-feira (16) que mudará a sede da empresa privada SpaceX e do site de mídia social X da Califórnia para o Texas, chamando a decisão do governador Gavin Newsom de assinar uma nova lei de identidade de gênero estudantil de “a gota d’água”.

A lei, assinada na segunda-feira, impede que os distritos escolares exijam que os professores notifiquem os pais sobre mudanças na identidade de gênero ou orientação sexual de um aluno sem a permissão da criança. Ela também exige que o Departamento de Educação do estado crie recursos para famílias de alunos LGBTQ+ da sétima série até o ensino médio.

“Esta é a gota d’água”, Musk escreveu no X. “Por causa desta lei e de muitas outras que a precederam, atacando famílias e empresas, a SpaceX agora mudará sua sede de Hawthorne, Califórnia, para Starbase, Texas.”

Musk acrescentou que deixou “claro ao governador Newsom há cerca de um ano que leis dessa natureza forçariam famílias e empresas a deixar a Califórnia para proteger seus filhos”.

Em outra postagem, o bilionário acrescentou que a sede de São Francisco do X, o site de mídia social anteriormente conhecido como Twitter, será transferida para Austin, Texas.

“Já estou farto de desviar de gangues de viciados em drogas violentos só para entrar e sair do prédio”, escreveu Musk no X.

Críticos argumentaram que o projeto de lei é muito invasivo e enfraquece os direitos dos pais. Um grupo que se opôs ao projeto de lei, o California Family Council, disse que ele “enfraquece seu papel fundamental e coloca meninos e meninas em potencial perigo”.

Enquanto isso, os proponentes disseram que o projeto de lei forneceria a proteção necessária para estudantes transgêneros cujos pais vivem em lares desaprovadores. A lei entra em vigor em janeiro.

Em uma resposta separada a uma postagem X do apresentador do podcast “All In”, Jason Calacanis, Musk disse que a lei faria com que “muitas famílias e empresas saíssem da Califórnia”.

“Quem iria querer correr o risco de o estado tirar seus filhos?”, disse Musk.

O governador republicano do Texas, Greg Abbott, disse que a decisão de Musk “consolida o Texas como líder na exploração espacial”.

O Post entrou em contato com a SpaceX para obter mais comentários.

Musk já havia transferido a sede física de sua empresa de carros elétricos Tesla da Califórnia para o Texas em 2021, após entrar em conflito com Newsom e outras autoridades locais sobre suas políticas de pandemia.

Em um movimento separado, a Tesla mudou seu estado de incorporação de Delaware para o Texas no início deste ano. Musk pressionou pela mudança depois que um juiz de Delaware rejeitou seu pacote de pagamento, argumentando que era muito excessivo.