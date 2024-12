Musk, presidente dos EUA? ‘Não pode ser’, garante Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, neste domingo (22), que seu aliado, o bilionário sul-africano Elon Musk, não poderia chefiar a Casa Branca porque “não nasceu neste país”, ao ser perguntado sobre a crescente influência do dono da rede X e da Tesla.

“Não vai se tornar presidente, posso assegurar-lhes”, disse Trump durante um comício em Phoenix, Arizona.

“Estou tranquilo, sabem por que?”, perguntou ele à multidão. “Não pode ser, não nasceu neste país”, acrescentou o republicano sobre o diretor-executivo da SpaceX, nascido na África do Sul e naturalizado americano.

“Gosto de estar acompanhado de gente inteligente”, prosseguiu Trump, ao assegurar que Musk não estava em processo de “reivindicar a Presidência”.

Trump respondia a críticas, sobretudo dos democratas, que nos últimos dias retrataram o homem mais rico do mundo como o “presidente Musk”, dado seu grau de influência no entorno político do presidente eleito.

Esta semana, o empresário, encarregado de uma missão extragovernamental para desregular e reduzir os gastos públicos pareceu dar o tom da agenda política.

Musk, que tem mais de 200 milhões de seguidores em sua conta no X, criticou um projeto de lei orçamentária. “Este projeto de lei não deve ser aprovado”, comentou.

Trump seguiu seu exemplo, levando os Estados Unidos à beira da paralisação orçamentária, o chamado “shutdown”, às vésperas do Natal. O Congresso chegou a um acordo de última hora na noite de sexta-feira.

