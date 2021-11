Musk pergunta a seus seguidores se ele deve ou não vender 10% das ações da Tesla

(Reuters) – O presidente da Tesla, Elon Musk, perguntou no sábado em enquete para seus 62,5 milhões de seguidores no Twitter se ele deveria ou não vender 10% de suas ações da Tesla.

A pessoa mais rica do mundo já havia dito que poderia enfrentar uma “massiva” taxação tributária neste ano, já que terá de exercer um grande número de opções que expiram no próximo ano.

“Veja, eu não recebo salário em dinheiro ou bônus. Eu só tenho ações. Portanto, a única maneira de pagar impostos é vendendo ações”, disse Musk no Twitter no sábado.

“Muito se fala ultimamente sobre os lucros não realizados serem um meio de evasão fiscal, então proponho vender 10% das minhas ações da Tesla”, disse ele, referindo-se ao “imposto sobre bilionários” proposto pelos Democratas.

Musk criticou a proposta, que afetaria 700 bilionários e representaria taxação sobre ganhos de capital de longo prazo sobre ativos negociáveis, tenham eles sido vendidos ou não.

Musk disse que obedecerá o resultado da enquete, seja ele qual for.

A pergunta recebeu cerca de 2 milhões de respostas em sete horas após sua publicação, com 55% dos entrevistados aprovando a proposta de venda das ações. A votação está marcada para terminar por volta das 17h (horário de Brasília) neste domingo.

A participação de Musk na Tesla chegava a cerca de 170,5 milhões de ações no dia 30 de junho.

Musk tem a opção de comprar 22,86 milhões de ações a 6,24 dólares cada, com elas expirando no dia 13 de agosto do próximo ano, de acordo com um documento da Tesla. Os papéis da Tesla encerraram a 1.222,09 dólares na sexta-feira.

Em setembro, Musk disse que provavelmente pagará impostos sobre mais da metade dos ganhos que teria com o exercício das ações. Ele também descartou a possibilidade de tomar empréstimos com suas ações da Tesla como garantia. “As ações nem sempre sobem. Elas caem”, disse ele em conferência.

(Por Ann Maria Shibu e Hyunjoo Jin)

