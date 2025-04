Musk pediu para ter filho com influencer sem a conhecer pessoalmente, diz jornal

O magnata Elon Musk teria enviado mensagens a uma influenciadora digital no X (antigo Twitter) a perguntando se ela gostaria de ter um filho com ele sem a ter conhecido pessoalmente. Tiffany Fong, que tem mais de 340 mil seguidores, produz conteúdo sobre criptomoedas e de apoio ao presidente Donald Trump. As informações são do “The Wall Street Journal”.

+ Filha trans de Musk critica bilionário por escolher sexo dos filhos em fertilização

+ Nasce o 14º filho de Elon Musk; conheça quem são os herdeiros do bilionário

Segundo o jornal, Musk começou a seguir Tiffany no X, o que aumentou a quantidade de acessos no perfil da americana. A mulher chegou a receber 21 mil dólares (equivalente a R$ 123,4 mil) em um período de duas semanas em novembro, durante o pico de interações com o bilionário.

Foi pouco tempo depois que o magnata a enviou uma oferta pela caixa de mensagens da plataforma. O empresário teria pedido para ter um filho com ela, algo que foi recusado pela influenciadora por ela desejar uma “família nuclear tradicional”. Os dois não se conheciam pessoalmente.

Após a recusa, Tiffany comentou sobre a oferta de Musk com outra influenciadora do X, Ashley St. Clair, também conhecida como uma figura conservadora nas redes sociais e que disse ter tido um filho com o magnata no ano passado.

O bilionário teria se incomodado com a oferta sendo exposta e deixou de seguir Tiffany, algo que contribuiu para a queda de engajamento do perfil da influenciadora na rede social.

Elon Musk tem 14 filhos com três mulheres diferentes, mas é especulado por fontes próximas ao empresário que o número real de “descendentes” é muito maior do que o conhecido publicamente. O bilionário estaria preocupado com o declínio da população e motivado a “semear a Terra com seres humanos de alta inteligência”.