Musk exige ‘comprometimento hardcore’ de funcionários do Twitter

O bilionário Elon Musk deu um ultimato aos funcionários do Twitter e pediu que eles tivessem um “comprometimento hardcore” com a empresa, do contrário poderiam ser demitidos, segundo e-mail interno visto pelo jornal Washington Post na quarta-feira, 15.

A mensagem enviada aos funcionários informa que os colaboradores devem assinar um compromisso de permanência na empresa, caso optem por continuar nas equipes restantes após as demissões de duas semanas atrás.

“Se você tem certeza de que quer fazer parte do novo Twitter, clique sim no link abaixo”, escreveu Musk, com uma página direcionando o empregado para um formulário online, cujo prazo máximo para ser preenchido era até esta quinta-feira, 17.

Após a demissão em massa no último dia 4 (que cortou cerca de 50% dos funcionários da companhia), diversos empregados optaram por sair da empresa, incluindo executivos do alto escalão. Na semana passada, a companhia havia suspendido a política de “home office” após alerta emitido por Musk sobre “tempos difíceis” que estão por vir.

Recentemente, Elon Musk também informou à equipe do Twitter que a empresa pode ir à falência caso passe por mais uma crise. A preocupação do bilionário é resultado da saída de grandes anunciantes da plataforma, que eram a principal fonte de receita para a rede social.

