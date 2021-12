Musk exerce todas suas opções de ações com vencimento no próximo ano

Por Hyunjoo Jin

SAN FRANCISCO (Reuters) – O presidente-executivo da Tesla Elon Musk exerceu todas as suas opções de ações com vencimento no próximo ano, sinalizando o fim das vendas de suas ações que provocaram uma queda no preço dos papéis da montadora mais valiosa do mundo.

Musk disse na semana passada que alcançaria sua meta de vender cerca de 10% de sua participação na Tesla “quando as vendas pré-programadas 10b forem concluídas”, provavelmente referindo-se às vendas de ações relacionadas a opções.

Desde o início de novembro, ele exerceu opções com vencimento no próximo ano e vendeu uma parte das ações da Tesla para pagar impostos de acordo com a “regra 10b5-1” do plano de negociação estabelecido em setembro.

Com o exercício da opção de venda de 1,6 milhão de ações na terça-feira, Musk já exerceu todas as opções sobre 22,8 milhões de ações, com vencimento em agosto. Ele também vendeu 934.090 ações por 1,02 bilhão de dólares para pagar impostos, mostram os documentos.

“Esse plano de negociação da regra 10b5-1 foi concluído em 28 de dezembro de 2021”, disse Tesla em documentos na terça-feira.

As ações da Tesla perderam cerca de um quarto de seu valor depois que Musk, em novembro, perguntou a seus seguidores no Twitter se ele deveria vender 10% de suas ações. Elas se recuperaram para 1.088,47 dólares, mas ainda estão abaixo do recorde de fechamento de 1.229,91 de dólares em novembro.

PRÓXIMO DO ALVO DE 10%

Musk até agora vendeu 15,7 milhões de ações da Tesla, chegando perto da participação de 10% que o bilionário prometeu vender.

Das 15,7 milhões de ações, 10,3 milhões referem-se ao exercício das opções. Musk vendeu 5,4 milhões adicionais, lucrando com a forte alta de Tesla. Ele vendeu 16,4 bilhões de dólares em ações desde o início de novembro, quando disse que venderia 10% de suas ações da Tesla se os usuários do Twitter concordassem.

A pesquisa do Twitter veio dois dias depois que as ações da Tesla atingiram um recorde após uma recuperação desencadeada por um pedido de carros da Tesla da locadora Hertz.

