Musk diz que Tesla cancelou Model S Plaid+

BENGALURU, Índia (Reuters) – A produção do Model S Plaid+, de bateria de maior alcance, foi cancelada pela Tesla, afirmou o presidente-executivo da montadora norte-americana de carros elétricos, Elon Musk, em um tuíte.

“Plaid+ foi cancelado. Sem necessidade, já que o Plaid já é muito bom”, escreveu Musk no tuíte.

O Model S Plaid+, que seria o veículo com mais alta autonomia da Tesla, de cerca de 840 quilômetros, foi revelado no ano passado e na ocasião Musk afirmou que o carro seria equipado com a próxima geração de células de baterias 4680. Mas a produção tinha sido adiada do final deste ano para 2022.

Segundo o site da Tesla, o Model S Plaid pode ir de zero a 100 quilômetros por hora em 1,99 segundo e tem uma velocidade máxima de 320 quilômetros por hora e autonomia para 628 quilômetros.

O Model S Plaid tinha data de lançamento em 3 de junho, mas o evento foi adiado para 10 de junho. O veículo tem preço de 112.990 dólares.

(Por Akriti Sharma)

