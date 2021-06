Musk diz que Tesla aceitará bitcoins quando mineradores usarem mais energia limpa

(Reuters) – O presidente da Tesla, Elon Musk, tuitou neste domingo que a empresa retomará as transações de bitcoin quando houver confirmação do uso razoável de energia limpa por mineradores. “A Tesla vendeu apenas cerca de 10% da participação para confirmar que o BTC possa ser liquidado facilmente sem mover o mercado”, diz o tuíte. “Quando houver confirmação de uso razoável de energia limpa por mineradores com tendência futura positiva, a Tesla voltará a permitir transações de bitcoin.”

O bitcoin subia 5% após a publicação do tuíte.

(Reportagem de Maria Ponnezhath em Bengaluru)

