Musk diz que ‘luta’ contra Zuckerberg acontecerá na Itália

O dono da plataforma X (antigo Twitter), Elon Musk, afirmou nesta sexta-feira (11) que sua “luta” contra Mark Zuckerberg, CEO da Meta, poderia acontecer na Itália, cujo governo afirmou ser um “grande evento beneficente”.

Os dois bilionários das gigantes tecnológicas falaram em junho sobre uma possível luta de artes marciais mistas (MMA) entre eles. Há alguns dias, eles consideraram 26 de agosto como a data.

“Tudo no enquadramento da câmera será a Roma antiga, então nada moderno”, escreveu Musk em sua plataforma X, acrescentando que a luta “será administrada pela minha fundação e pela de Zuck”.

O magnata afirma ter conversado com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e com o Ministério da Cultura do país e chegado a um acordo para realizar o combate em uma “localização épica”.

Em um comunicado divulgado nesta sexta, o ministro italiano da Cultura, Gennaro Sangiuliano, reconheceu ter tido conversas com Musk sobre a organização de um “grande evento beneficente” com origens históricas.

“Não será organizado em Roma”, acrescentou Sangiuliano, descartando que o evento ocorra no Coliseu, como o dono da SpaceX havia mencionado no final de junho.

O valor arrecadado, estimado em “vários milhões de euros, será doado a dois hospitais infantis italianos”, acrescentou o ministro, que espera aproveitar para “promover” o país.

“Tudo o que for feito prestará homenagem ao passado e ao presente da Itália”, afirmou Musk na plataforma que comprou no ano passado por US$ 44 bilhões (em torno de R$ 215 bilhões).

Os dois grandes empresários do setor tecnológico defendem visões opostas de mundo, da política à Inteligência Artificial. No entanto, as tensões entre eles aumentaram em julho, quando a Meta lançou o Threads, uma rede social concorrente do Twitter, agora renomeado X.

