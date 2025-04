Musk diz que espera ‘zona de livre comércio’ entre Europa e América do Norte

O bilionário americano Elon Musk, membro do governo de Donald Trump, declarou neste sábado (5) que espera avançar para “uma zona de livre comércio” entre Europa e América do Norte, com “tarifas zero”, em um discurso em vídeo para o Congresso da Liga Italiana anti-imigrantes em Florença.

A Europa e os Estados Unidos “deveriam idealmente avançar, na minha opinião, em direção a uma situação de tarifas zero, criando assim uma zona de livre comércio entre Europa e América do Norte”, disse Elon Musk, respondendo a Matteo Salvini, vice-primeiro-ministro do governo ultraconservador da Itália.

