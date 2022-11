Musk diz que cadastros de usuários no Twitter estão em pico recorde e divulga recursos de “app para tudo”

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 27/11/2022 - 14:30 Compartilhe

(Reuters) – O presidente-executivo do Twitter, Elon Musk, disse que as inscrições de novos usuários na plataforma de mídia social estão no patamar “mais alto de todos os tempos”, enquanto ele enfrenta um êxodo em massa de anunciantes e de usuários que fogem para outras plataformas devido a preocupações sobre a verificação de perfis e discurso de ódio.

As inscrições tiveram uma média de mais de dois milhões por dia nos últimos sete dias até 16 de novembro, um aumento de 66% na comparação com a mesma semana de 2021, disse Musk em publicação no Twitter no final do sábado.

Ele também disse que os minutos ativos por usuário atingiram um recorde, com média de quase 8 bilhões de minutos ativos por dia nos sete dias até 15 de novembro, um aumento de 30% em comparação com a mesma semana do ano passado. E quantidade de discurso de ódio diminuiu até o dia 13 de novembro na comparação com outubro do ano passado.

Os perfis que imitam outras personalidades ou empresas aumentaram no início deste mês, antes e após o lançamento do Twitter Blue, de acordo com Musk.

Musk, que também dirige a empresa de foguetes SpaceX, a startup de chips Neuralink e a empresa Boring Company, disse que a compra do Twitter aceleraria sua ambição de criar um “app para tudo” chamado X.

O “Twitter 2.0 The Everything App”, de Musk, terá recursos como mensagens diretas criptografadas (DMs), tweets longos e possibilidade de pagamentos, de acordo com o tuíte.

(Por Juby Babu)

