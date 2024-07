Musk desmente doações de US$ 45 milhões por mês a Trump

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/07/2024 - 11:01 Para compartilhar:

NOVA YORK, 24 JUL (ANSA) – O bilionário Elon Musk, dono do X, da Tesla e da SpaceX, negou que planeje doar US$ 45 milhões (R$ 253 milhões) por mês à campanha do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump à Casa Branca.

A notícia havia sido divulgada na semana passada pelo jornal The Washington Post, mas foi refutada apenas agora pelo magnata.

“Simplesmente não é verdade o que tem saído na mídia”, disse Musk em entrevista a Jordan Peterson.

Segundo o bilionário, ele apenas criou um Comitê de Ação Política (PAC) chamado “America” para apoiar “valores como meritocracia e liberdade individual” – os PACs são organismos constituídos para arrecadar fundos para campanhas eleitorais nos EUA.

“As doações efetuadas são muito inferiores, e o objetivo é promover princípios que tornaram a América grande”, acrescentou Musk no X, em sintonia com o slogan de campanha de Trump: “Torne a América Grande Novamente”.

O magnata não informou o valor das doações ao PAC. (ANSA).