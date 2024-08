Musk compara Moraes a vilões de Star Wars e Harry Potter após ministro ameaçar tirar X do ar no Brasil

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/08/2024 - 8:05 Para compartilhar:

O dono do X (antigo Twitter), Elon Musk, publicou em seu perfil na rede social uma foto do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes comparando o magistrado a vilões dos filmes Star Wars e Harry Potter.

+ Maduro suspende por 10 dias funcionamento da rede social X na Venezuela

A postagem inclui o comando dado à ferramenta de Inteligência Artificial para a produção da montagem: “Gere uma imagem como se Voldemort e um Lord Sith tivessem um filho e ele se tornasse um juiz no Brasil”.

A manifestação vem em resposta à medida de Moraes, que deu prazo de 24 horas para o X nomear um novo representante no Brasil. Caso a decisão não seja cumprida, a rede social pode ter sua operação encerrada no Brasil. A intimação do Supremo Tribunal Federal foi enviada por meio do próprio X, com o perfil do empresário marcado na publicação.

A decisão de Moraes é mais um episódio do embate entre o ministro e Musk. O STF abriu um inquérito para investigar o empresário por obstrução de justiça, ao se recusar a repassar informações de investigados e publicações à Suprema Corte no processo que investiga as milícias digitais.

No último dia 17, Musk anunciou o fechamento do escritório da empresa no Brasil e culpou Moraes pela decisão. De acordo com ele, o ministro teria ameaçado o representante no país de prisão caso não cumprisse suas ordens.