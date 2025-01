Musk apoia ativista anti-islâmico inglês: ‘Por que Tommy Robinson está preso?’

Musk e a direita radical

Exaltado em território nacional pelo bolsonarismo em especial desde que se opôs a decisões do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), com relação à atuação do X no Brasil, Musk tem se aproximado de lideranças da direita radical pelo mundo.

Após participar ativamente da campanha em que Donald Trump retomou a presidência dos Estados Unidos, o empresário foi anunciado pelo político para chefiar o Departamento de Eficiência Governamental da Casa Branca. Mais recentemente, chamou Olaf Scholz, primeiro-ministro alemão, de “imbecil e incompetente”, e endossou a AfD, legenda extremista da Alemanha.