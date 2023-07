Musk anuncia que, em breve, limites de leitura no Twitter serão aumentados

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/07/2023 - 18:29 Compartilhe

Após usuários reclamarem do limite de leitura no Twitter anunciado por Elon Musk mais cedo, o empresário voltou a se manifestar nas redes sociais dizendo que, em breve, esse número será aumentado.

Segundo ele, o máximo de tweets diários que usuários poderão ler será de 8.000 para contas verificadas, de 800 para contas não verificadas e de 400 para novos usuários sem verificação. Mais cedo, Musk havia informado que, temporariamente, os limites seriam de 6000, 600 e 300 posts diários, respectivamente.

Internautas reclamaram da mudança, dizendo que se beneficiaria só quem tem a marca azul – sinal que indica que a conta é verificada. A verificação, antes gratuita, passou a ser adquirida mediante assinatura em abril, após o bilionário comprar a rede social em outubro do ano passado.

De acordo com Musk, a rede social aplicou as limitações para lidar com “níveis extremos” de extração de dados e manipulação do sistema. Alguns usuários já relataram ter visto uma mensagem informando “limite de taxa excedido” neste sábado, 1.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias