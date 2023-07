Musk anuncia limite de leitura no Twitter

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 01/07/2023 - 17:31 Compartilhe

Empresário disse que medida, que atinge principalmente usuários não pagantes, é "temporária". Anúncio, que foi criticado por usuáriosO Twitter começou a impor neste sábado (01/07) limites para quantos tuites por dia certas categorias de usuários podem ler. A medida afeta principalmente usuários não verificados – ou seja, os não pagantes ou que não tenham "notoriedade" pelos critérios da rede. O empresário Elon Musk, dono da rede social, disse que esses limites são temporários e estão sendo colocados em prática para que a plataforma possa "lidar com níveis extremos de extração de dados e manipulação do sistema".

De acordo com Musk, os limites aplicados serão os seguintes:

Contas verificadas: leitura de até 6.000 publicações por dia

Contas não verificadas: leitura de até 600 publicações por dia

Contas novas não verificadas: leitura de até 300 publicações por dia

Musk ainda afirmou que a limitação temporária de leitura será ampliada em breve para 8.000 publicações por dia para usuários verificados, 800 por dia para não verificados e 400 postagens para novos usuários não verificados. O empresário não informou qual seria o prazo dessa medida "temporária" ou como ela será implementada.

Musk também não detalhou como o Twitter fará essa contagem – se será levada em conta a rolagem por um tuite ou se será preciso interagir de alguma forma.

O anúncio ocorreu após milhares de usuários reclamarem de instabilidade na rede ou de terem sido confrontados com avisos de que seus "limites" haviam sido "excedidos" sem maiores explicações.

Na sexta-feira, o Twitter já havia limitado a leitura de tuites para usuários que possuíssem uma conta na plataforma de mídia social para visualizar tuites, numa decisão que Musk chamou de "medida de emergência temporária". A medida também passou a impedir que prévias de tuites pudessem ser lidas quando usuários compartilhassem links.

Na ocasião, Musk havia dito que centenas de empresas vinham coletando dados do Twitter de forma "extremamente agressiva", impactando negativamente a experiência dos usuários.

O empresário já havia expressado descontentamento com empresas de inteligência artificial como a OpenAI, dona do ChatGPT, por uso de dados do Twitter para treinar seus modelos de linguagem.

Neste sábado, ao responder um usuário, Musk voltou a abordar seu descontentamento com a coleta de dados. "Quase todas as empresas que usam IA, desde startups até algumas das maiores empresas do planeta, coletam grandes quantidades de dados. É muito irritante ter que colocar um grande número de servidores online em caráter de emergência apenas para facilitar a avaliação ultrajante de alguma inicialização de IA", escreveu.

A decisão de Musk foi recebida com confusão e críticas de vários usuários, que expressaram temor que a restrição de leitura se torne permanente ou impacte negativamente na experiência de uso da plataforma. Muitos apontaram que a rede vem sofrendo com uma perda de qualidade desde que Musk adquiriu o Twitter em 2022 e promoveu a demissão de milhares de funcionários. Outros, aproveitaram para anunciar que estavam procurando se concentrar em usar outras plataformas similares, como Mastodon e Hive.

