Musk ameaça senadores que não votarem a favor de indicados de Trump

Musk é o chefe do Departamento de Eficiência Governamental no governo Trump. O bilionário, dono da Tesla e SpaceX, terá o desafio de analisar os gastos do governo e promover cortes no orçamento. Musk é visto como uma peça importante na vitória de Trump nas eleições de 2024. De acordo com informações da Associated Press, o empresário investiu cerca de US$ 200 milhões na campanha do republicano.