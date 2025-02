Musk ajudará a descobrir fraudes bilionárias contra o governo, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que Elon Musk, o empresário que nomeou para o Departamento de Eficiência Governamental, encarregado de cortar gastos federais, ajudará a descobrir “centenas de bilhões de dólares em fraudes” contra agências governamentais.

Em uma prévia de uma entrevista com a Fox News que deve ir ao ar neste domingo, 9, antes do jogo de futebol americano Super Bowl, Trump disse que o povo americano deseja a identificação de desperdícios e que Musk, o homem mais rico do mundo, tem sido “uma grande ajuda” na eliminação de gastos desnecessários.

“Vamos encontrar bilhões, centenas de bilhões de dólares em fraudes e abusos. Eles sabem que as pessoas me elegeram para fazer isso“, disse ele em um trecho da entrevista. Na Casa Branca desde 20 de janeiro, o republicano já emitiu uma série de ordens executivas que cortam significativamente os gastos federais.

Musk já tomou medidas para fechar a Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (Usaid), demitindo milhares de funcionários. Juízes federais ordenaram a suspensão temporária dessas demissões.

Trump disse em sua entrevista que, como próximo passo, ordenará que Musk aponte seu bisturi governamental para o Departamento de Educação. “Depois irei para as Forças Armadas”, disse Trump, reiterando seu pedido de uma revisão dos gastos do Pentágono, cujo orçamento para 2025 é de cerca de 850 bilhões de dólares (R$ 4,8 trilhões de reais, na cotação atual).