Musk agradece Itália por ‘disponibilidade’ e critica Zuckerberg

ROMA, 17 AGO (ANSA) – O bilionário Elon Musk, dono do Twitter, agradeceu pela disponibilidade da Itália para organizar um combate com o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, a quem culpou pelo fracasso do evento.

Na semana passada, Musk chegou a anunciar que a luta ocorreria em um “local épico” tendo a Roma Antiga como pano de fundo, mas, na última segunda-feira (14), Zuckerberg disse que seu rival não era “sério” e que era hora de “seguir em frente”.

“Gostaria de agradecer ao ministro Sangiuliano pela gentileza e disponibilidade para organizar um evento de entretenimento, cultural e de beneficência na Itália”, escreveu o dono do Twitter na rede social.

Segundo ele, o plano era “promover a história da Roma Antiga com o apoio de especialistas e, ao mesmo tempo, recolher fundos para veteranos americanos e hospitais pediátricos na Itália”.

“Zuckerberg recusou a oferta porque não está interessado nessa abordagem. Quer lutar apenas se o UFC organizar o encontro. De qualquer maneira, estou sempre pronto para lutar”, concluiu Musk em uma postagem publicada em resposta a um comentário do ministro da Cultura da Itália, Gennaro Sangiuliano.

Zuckerberg, por sua vez, disse que desistiu da luta porque seu adversário deu sucessivas desculpas, incluindo a necessidade de fazer uma cirurgia, e também não quis confirmar uma data para a disputa. “Acho que todos concordamos que Elon não é sério e que chegou a hora de seguir em frente”, afirmou.

Musk havia desafiado Zuckerberg para um combate ao ironizar os planos da Meta, empresa dona de Facebook, Instagram e WhatsApp, de lançar a Threads, rede social criada para desafiar o Twitter. (ANSA).

