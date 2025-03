Musk afirma que X está sendo alvo de ‘enorme’ ciberataque: ‘um país está envolvido’, diz

O bilionário Elon Musk anunciou nesta segunda-feira, 10, que o X, antigo Twitter, está sendo alvo de um “enorme ciberataque” que começou na manhã de hoje. Segundo o CEO da rede social, o X é atacado “todos os dias, mas isso foi feito com muitos recursos. Ou um grande grupo coordenado e/ou um país está envolvido”, acrescentou.

Musk também informou que a equipe do X está rastreando as origens do ciberataque.

De acordo com o site de monitoramento DownDetector, a falha na rede de Musk teve início por volta das 10h30 (de Brasília), com usuários enfrentando dificuldades para acessar a plataforma e visualizar publicações. Além do Brasil, foram registradas falhas nos Estados Unidos, no Reino Unido e em outros países europeus. O acesso, segundo o portal de monitoramento, já está sendo normalizado.