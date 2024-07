Musk acusa Meta de usar software espião em postagem sobre WhatsApp

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/07/2024 - 16:47 Para compartilhar:

O bilionário Elon Musk, dono do X (ex-Twitter), provocou a Meta, proprietária do Facebook, WhatsApp e Instagram, em postagem em sua própria rede social, acusando a concorrente de usar “spyware” (software espião), aos responder questionamento de um usuário.

Em postagem no X, o usuário DogeDesigner disse: “06h05: Eu pedi a um amigo no WhatsApp para me ajudar a procurar uma mala; 08h55: Eu comecei a ver anúncios de malas no Instagram. Se as mensagens do WhatsApp são criptografadas de ponta a ponta, por que, do nada, eu estou vendo anúncios de malas?”. Ao que Musk respondeu: “Porque é spyware”, seguido de uma avalanche de comentários de seus seguidores, a maioria concordando.