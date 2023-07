Músico João Donato morre aos 88 anos no Rio de Janeiro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/07/2023 - 10:18 Compartilhe

Morreu, na madrugada desta segunda-feira (17), o músico João Donato, de 88 anos. A cerimônia de despedida do compositor será realizada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela família do artista.

O poeta acreano faleceu em decorrência de uma série de problemas de saúde. Recentemente, Donato havia enfrentado uma infecção nos pulmões.

“Hoje o céu dos compositores amanheceu mais feliz: João Donato foi para lá tocar suas lindas melodias. Agora, sua alegria e seus acordes permanecem eternos por todo o universo”, diz o comunicado divulgado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Donato (@joao_donato)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias