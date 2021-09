Músico é encontrado 11 dias após desaparecimento no Rio de Janeiro

Johnny Alves da Silva Dias, músico de 29 anos, estava desaparecido há 11 dias no Rio de Janeiro. Ele foi encontrado com vida nesta segunda-feira (27). A informação foi confirmada pela família e divulgada pelo UOL.

Johnny desapareceu após fazer um show com o grupo dele, QA+, no Takada Carioca Sport Bar, no Jardim Botânico, zona sul do Rio.

Amigos falaram que ele ia voltar de ônibus para casa, mas ninguém conseguiu contato com ele desde então. O músico foi procurado por hospitais, no IML e houve uma campanha na internet para que ele fosse encontrado.

Agora Johnyy foi achado em uma frequentada por usuários de crack na região da Gamboa. Segundo a mãe, dele, Marilene, o músico estava “totalmente desnorteado” e “perdido de si mesmo”.

“Agradeço aos familiares, amigos e colegas e todos que foram empáticos para que essa mãe conseguisse encontrá-lo com vida. Devo ressaltar, como principal, o grupo QA+, destacando o percussionista Binho, que não mediu esforços para que o Johnny fosse encontrado em segurança e pudesse receber ajuda de seus familiares”, informou Marilene.

Veja também