Musical ‘Sonho de uma Noite sem Palavras’ chega ao teatro Morumbi Shopping em setembro

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/09/2023 - 16:19 Compartilhe

Com texto e letras de Alessandro Toller e música de Miguel Briamonte, a canção Sonho de uma noite antes do casamento é o solo da personagem Júlia, uma menina disléxica apaixonada por teatro, interpretada pela atriz Alice Pietra, a protagonista do musical Sonho de uma Noite sem Palavras. Espetáculo para a família, baseado na comédia de Shakespeare, estreia dia 16 de setembro no Teatro Morumbi Shopping para temporada até 29 e outubro, aos sábados e domingos, às 15 horas.

Para tratar com leveza e bom-humor da dislexia, transtorno específico de aprendizagem ainda pouco conhecido, o projeto – com produção da 5ponto3 Atitudes Artísticas, de Vivi Mori e Luciano Gentile – conta com a parceria fundamental da ABD – Associação Brasileira de Dislexia. Além dos familiares ao redor de Júlia – mãe, pai, tia, irmão, noivo, noiva e fadinhas instrumentistas, a personagem principal conta com um amigo imaginário – o pet drone.

“Ele tem vida própria e só aparece quando a menina está sozinha. É um fiel amigo com quem a pequena encenadora compartilha tanto seus momentos de desespero quanto seus momentos de alegria durante a montagem de sua peça dentro da peça”, conta Vivi.

Sobre a personagem principal, Vivi Mori, que divide a direção com Luciano Gentile, comenta: “Júlia é uma menina muito criativa, entusiasmada, inteligente e sagaz. Passa seus dias criando maquetes e desenhos de cena. Está sempre usando diferentes figurinos, pedaços de fantasias e adereços. Caminha como se estivesse o tempo todo dentro de um espetáculo, de um mundo fantástico, fruto de uma imaginação fértil que não tem fim. Quem nunca viu alguma criança vestida de Mulher Maravilha, Elsa, Pequena Sereia, Homem Aranha ou Batman, andando pela casa ou pelo shopping de mãos dadas com seus pais? Júlia é uma dessas crianças, com um mundo interior fascinante, que vivencia uma história após outra”.

Adaptação contemporânea

Nesta adaptação contemporânea brasileira, a equipe de criação manteve a estrutura original da peça Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare, uma peça dentro da peça, trazendo a história para os dias atuais com texto de Alessandro Toller, canções de Miguel Briamonte e trilha sonora incidental de Edson Luciano.

“A pessoa disléxica ainda é tida como preguiçosa e/ou pouco rigorosa frente aos desafios que lhes são propostos. A ideia do musical é difundir o conhecimento sobre o transtorno do neurodesenvolvimento e contribuir para a eliminação do preconceito”, afirma Luciano Gentile.

No original britânico tem-se que, às vésperas do casamento de Teseu com Hipólita, um grupo de artesãos iletrados, apaixonados por teatro, decide montar um espetáculo para as comemorações dessa união, onde o jogo teatral ganha mais importância que o texto. Na adaptação contemporânea brasileira tem-se que, às vésperas do casamento de seu irmão mais velho, Júlia, também apaixonada por teatro, disléxica não-diagnosticada, decide montar um espetáculo sem texto falado como presente para o matrimônio de seu amado irmão.

A pequena encenadora construirá um conjunto de imagens que revelará um universo poético e uma percepção sagaz sobre o mundo contemporâneo. Vivi e Luciano ressaltam a importância da parceria entre a equipe de criação da peça e Associação Brasileira de Dislexia para a construção das personagens, elaboração de textos e cenas, assessoria direta às atrizes a aos atores, cantoras e cantores. “É de extrema importância contar com o apoio e suporte do trabalho realizado pela ABD, ao que se refere às informações e orientações sobre a dislexia”, comenta Gentile.

Serviço

Teatro MorumbiShopping

Avenida Roque Petroni Júnior, 1.089, Piso Superior G1, Jardim das Acácias, 04.707-900, São Paulo/SP.

Capacidade: 250 lugares

Temporada: 16 de setembro a 29 de outubro. Sábados e domingos, às 15h

Duração: 90 minutos

Classificação: Livre

Ingressos: R$ 40,00 (meia) e R$ 80,00 (inteira). Recomendado para crianças a partir de 6 anos .

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias