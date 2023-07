Musical sobre Cássia Eller volta a São Paulo em agosto

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/07/2023 - 15:43 Compartilhe

Visto por mais de 400 mil espectadores, o espetáculo Cássia Eller, o Musical, retorna a São Paulo em agosto, para uma temporada de 15 apresentações no Teatro Opus Frei Caneca. Desde a estreia, em 2014, percorreu todas as capitais brasileiras.

A encenação destaca a carreira de uma das vozes mais marcantes da MPB. “Sou fera, sou bicho, sou anjo e sou mulher.” Os versos de Renato Russo que Cássia Eller cantou por tantos anos falam muito sobre a personalidade da artista, uma verdadeira fera nos palcos, mas que podia ser um bicho arredio fora dele. Mulher de poucas palavras, cantora de infinitos sons e uma voz tamanha, doce e amiga na vida, foi forte e surpreendente na arte.

Com menos de 40 anos de vida e 20 de carreira, Cássia Eller partiu no auge e deixou uma obra eterna. O musical tem direção de João Fonseca e Viniciús Arneiro e foi idealizado por Gustavo Nunes. A direção musical é de Lan Lanh, que tocou anos com Cássia e tem total propriedade na obra da cantora.

O texto original é de Patrícia Andrade, que flagra Cássia ainda antes do início da carreira e acompanha toda a sua trajetória musical – dos primeiros passos como cantora em Brasília a sua explosão nacional – sem deixar de lado seus amores, em especial Maria Eugênia, sua companheira com quem criou o filho Chicão.

A autora fez um amplo mergulho na obra de Cássia e entrevistou familiares e amigos que a ajudaram a construir um mosaico fiel sobre a história da cantora. A codireção musical é de Fernando Nunes, baixista da banda de Cássia Eller.

A produção é da Turbilhão de Ideias e Andarilho Filmes, apresentado por Volkswagen Financial Services. O roteiro passeia desde uma criação autoral, como Flor do Sol, até canções que ficaram imortalizadas por ela, como Malandragem (Cazuza/Frejat), Socorro (Arnaldo Antunes/Alice Ruiz) e Por Enquanto (Renato Russo).

O amigo Nando Reis, que é também personagem do espetáculo, comparece com várias composições no repertório, como All Star, O Segundo Sol, Relicário, Luz dos Olhos e E.C.T., entre outras.

O papel-título é interpretado por TACY, atriz e cantora de Curitiba que foi escolhida entre mais de 1.000 candidatas que se inscreveram para as audições, quando foi definido também todo o elenco, que conta ainda com seis atores/cantores e cinco músicos. No elenco, ao lado de Tacy estão Eline Porto, Helga Nemeczyk, Thainá Gallo, Jandir Ferrari, Gab Lara, Jana Figarella.

Os diretores João Fonseca e Viniciús Arneiro não poupam elogios à protagonista: “Tacy é sensacional, muito inteligente e intuitiva, além de ter uma voz incrível”, exalta João. “Ela surpreendeu a todos e, antes mesmo dela cantar, já estávamos magnetizados pela figura tímida e doce que ela é. Ao final da primeira música, ficamos um pouco em silêncio, admirados com o que estava diante de nós. Existem algumas semelhanças entre ela e a Cássia e foi essa pureza de estado que nos arrebatou”, complementa Viniciús.

Para João Fonseca, esse é um espetáculo diferente dos musicais biográficos que ele dirigiu anteriormente (sobre Tim Maia e Cazuza). “É focado no essencial, simples e teatral como a própria Cássia. Apenas cadeiras, os atores e os músicos. A Márcia Rubin elaborou uma coreografia diferente, não é uma dança convencional, mas uma movimentação coreográfica”, acrescenta.

A ficha técnica do espetáculo completa-se com os figurinos de Marília Carneiro e Lydia Quintaes, iluminação de Maneco Quinderé, cenários de Nello Marrese e Natália Lana e direção de movimento de Márcia Rubin.

Músicas do espetáculo

Do Lado Do Avesso (Cássia Eller) Lanterna dos Afogados (Herbert Vianna) Eu Queria Ser Cássia Eller (Péricles Cavalcante) Come Together (Lennon/Mc Cartney) Vinheta: Noturno (Graco/Caio Sílvio) Que País é Este (Renato Russo) Flor do Sol (Cássia Eller/Simone Saback) Noite do Meu Bem (Dolores Duran) Mercedez-Benz (Janis Joplin with the posts Michael McClure and Bob Neuwirt) Pra longe do Paranoá (Oswaldo Montenegro) Ne me Quitte Pas (Jacques Brel) Vinheta: Eu Queria Ser Cássia Eller Eleanor Rigby (Lennon/Mc Cartney) Socorro (Arnaldo Antunes/Alice Ruiz) Vinheta: Stairway to Heaven (Page/Plant) Juventude Transviada (Luis Melodia) Rubens (Mario Manga) De Esquina (Xis) Palavras ao Vento (Moraes Moreira/Marisa Monte) Top Top (Mutantes/Arnolpho Lima) Um Branco, Um Xis e Um Zero (Marisa/Pepeu/Arnaldo) Vinheta: Infernal (Nando Reis) Por Enquanto (Renato Russo) Vinheta: Partido Alto (Chico Buarque) Com Você Meu Mundo Ficaria Completo (Nando Reis) Coroné Antonio Bento (João do Valle/Luiz Wanderley) Cocorocó (Marcio Mello) 1º de Julho (Renato Russo) Todo Amor que Houver nessa Vida (Cazuza/Frejat) Malandragem (Cazuza/Frejat) ECT (Nando Reis/Carlinhos Brown/Marisa Monte) Luz dos Olhos (Nando Reis) Nós (Tião Carvalho) Soy Gitano (J. Monje/José Fernandes Torres/Vicente Amigo) Relicário (Nando Reis) All Star (Nando Reis) Smells Like Teen Spirit (Nirvana) Non, Je Ne Regrette Rien (Michel Vaucaire/Charles Dumont) O Segundo Sol (Nando Reis)

Serviço

Cássia Eller – o musical

Data: de 4 de agosto a 3 de setembro

Horário: Sexta e sábado: 20h. Domingo: 18h

Local: Teatro Opus Frei Caneca

Classificação: 14 anos

Duração: 2h10min





https://teatroopusfreicaneca.com.br/programacao-e-ingressos

