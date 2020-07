Musicais da Broadway online

O primeiro teste aconteceu no dia 18 de junho: diante de uma plateia que ocupava um terço da sala, Saulo Vasconcelos e Carolina Puntel, renomados atores do musical brasileiro, apresentaram o espetáculo The Best of Broadway em 60 Minutos, que também foi transmitido ao vivo pela internet, direto do Teatro Armando Cortez, em Lisboa, Portugal. “Foi muito prazeroso, com o público realmente envolvido”, conta Carolina, que repete a dose, ao lado de Vasconcelos, nesta quinta, 9.

A partir das 18h, horário brasileiro (22h em Portugal), a dupla retorna ao palco de olho na plateia e também nas três câmeras estrategicamente colocadas que vão transmitir o espetáculo pela plataforma Volto (www.volto.live), a um custo de € 5. “É uma experiência nova na minha carreira – trabalhei em televisão, fiz dublagem, mas não estou acostumado ainda com uma plateia invisível”, comenta Vasconcelos, cuja trajetória se confunde com a fase de consolidação do musical brasileiro.

Baseado nessa história artística (que se assemelha à de Carolina), foi montado o roteiro de The Best Broadway em 60 Minutos. Durante uma hora, a dupla reproduz cenas marcantes de musicais como O Fantasma da Ópera, Les Misérables, Wicked, West Side Story e Mamma Mia! No palco, recursos de luz e alguns elementos de cenografia buscam reproduzir com o máximo de precisão as cenas originais – também os atores utilizam figurinos que ajudam na caracterização.

“Criamos uma ordem das canções que vai dos mais clássicos (Fantasma, Le Mis, West Side) até os contemporâneos (Wicked, Hair, Mamma Mia!)”, explica Vasconcelos, que vive em Portugal desde o ano passado.

Assim, o desafio é especialmente vocal. “É preciso ter um equilíbrio no registro da voz porque passamos de um espetáculo mais tradicional para o outro mais moderno e as mudanças, muitas vezes, são enormes”, comenta Carolina. Segundo ela, isso provoca outra necessidade, que é a rapidez na troca de foco, ou seja, iniciar o espetáculo no ambiente lúgubre do Fantasma da Ópera até chegar ao final com a festa de Mamma Mia!

A dupla já interpretou a maioria desses musicais, mas também optou por novidades em seu currículo, como Wicked. “Tenho até um número em que chamo alguém da plateia. A pessoa vem, com máscara e mantendo uma distância segura. Uso meu celular para filmá-la e a imagem é projetada na cortina do teatro. Tem sido muito divertido”, diz Carolina.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja também