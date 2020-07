Música para Alma

Entre as lives musicais do fim de semana, destaque para a que a cantora e pianista Leila Pinheiro fará neste domingo, 19h, a partir das 18h, e que será exibida pelo canal Arte1, Band Internacional e, pela internet, no YouTube do Arte1 e no da artista. Para essa apresentação, Leila selecionou clássicos de grandes nomes da bossa nova, como Roberto Menescal, Carlos Lyra, Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Marcos Valle, Johnny Alf e Durval Ferreira.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

